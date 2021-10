Lewis Hamilton is van mening dat Red Bull momenteel de snelste auto heeft en dat hij zijn eigen auto niet optimaal heeft kunnen verbeteren omdat de focus bij Mercedes inmiddels is verzet naar de auto van 2022.

Hamilton won twee weken geleden in Sotsji de Grand Prix van Rusland en maakte daarmee een einde aan een droogte die werd ingezet na zijn overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië, in juli van dit jaar. Hij ging de zomerstop in als leider in het kampioenschap, maar na de zomerstop is het stuivertje wisselen tussen de Engelsman en Max Verstappen. De Nederlander won in Zandvoort en Spa-Francorchamps en pakte de leiding over van Hamilton, maar die sloeg in Sotsji terug en is nu weer de nummer één.

De twee coureurs en hun auto’s lijken dus aan elkaar gewaagd, maar Hamilton is van mening dat Verstappen en Red Bull momenteel de snelste auto hebben, zo zei hij donderdag voor de camera van Sky Sports F1. “Ik had gehoopt dat we een sterkere tweede helft van het seizoen zouden hebben. Maar tot nu toe zijn zij [Red Bull] gewoon te sterk. Ze waren in zoveel races zo sterk. Kijk, hij [Verstappen] lag in de laatste race vanaf de laatste startplek al in ronde twintig op de zesde of zevende plaats. Dat geeft aan hoe sterk die auto is, het is geen enkel probleem om daarmee iemand in te halen. Dus, dat zullen we moeten accepteren.”

Focus op auto van 2022

Volgens Hamilton is het verschil tussen beide teams vooral een kwestie van prioriteiten stellen. Bij Mercedes kwam de focus al vrij vroeg in het seizoen te liggen op de nieuwe auto van 2022. “We ontwikkelen [de auto van dit jaar] niet zoals we in het verleden hebben gedaan. Als het gaat om de ontwerprichting dan had ik een bepaalde kant op willen gaan, maar dat kan niet omdat we ons nu richten op de auto van volgend jaar.”

Bij Red Bull is men juist langer doorgegaan met sleutelen aan de RB16B, denkt Hamilton. “Ze hebben meer upgrades gebracht, ik denk dat ze tot op zeker moment zo’n beetje elke race met upgrades zijn gekomen. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar wij hebben sinds Silverstone [in juli] geen upgrades meer gebracht. We proberen dus gewoon te maximaliseren met wat we hebben en dat is een uitdaging.”

