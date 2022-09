Veel mogelijkheden heeft Lewis Hamilton dit seizoen niet meer om een zege te pakken, waarmee een van zijn records dreigt te sneuvelen. Hij hoopt deze in stand te houden, maar wil dat niet doen voor het record zelf: “Ik focus me daar niet op, maar wel op die zege.”

Mercedes heeft dit seizoen nog maar zeven kansen om de eerste zege van het seizoen te pakken. Het team heeft vaak op het podium gestaan, maar Ferrari en Red Bull waren nog altijd een maatje te groot om voor de zege te gaan.

Dat brengt een bijzonder en langlopend record van Hamilton in gevaar. De Brit heeft namelijk in elk Formule 1-seizoen sinds 2007 minstens één race gewonnen, maar daar is het dit seizoen nog niet van gekomen. Het is voor hem het doel om Mercedes alsnog die zege te bezorgen, maar voor het record doet hij het niet. “Dat doet er voor mij niet toe”, zegt Hamilton.

“Ik ben dankbaar dat ik sinds 2007 elk seizoen de kans heb gehad om voor de zege te gaan. Het grote doel voor ons is om dit seizoen nog te winnen. Ik heb geen idee waar onze auto goed zal zijn. Vorig weekend voelde de auto compleet anders dan het weekend ervoor”, aldus de Brit.

Met slechts zeven kansen op die zege te gaan geeft Hamilton de hoop niet op, maar hij benadrukt: “Ik focus me niet op dat record, maar ik richt me natuurlijk wel op die zege dit seizoen. Records doen er voor mij niet toe”, stelt de Mercedes-coureur.