Een zichtbaar teleurgestelde Lewis Hamilton verscheen kort voor de media na de kwalificatie in Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen zag er op de vrijdag nog sterk uit in de vrije trainingen, maar stelde tijdens de kwalificatie teleur met een tiende plaats. “De overwinning is duidelijk al buiten bereik”, concludeert Hamilton alvast.

De zevenvoudig wereldkampioen startte het weekend in de gokstad goed, en eindigde tijdens de eerste twee vrije trainingen steevast op de eerste plaats. Tijdens de derde vrije training viel de Mercedes-coureur echter al een beetje weg, hij kwam niet hoger dan de zesde tijd. In de kwalificatie ging het echt helemaal mis voor Hamilton. De Brit kwam niet hoger dan plek tien, terwijl teamgenoot George Russell polepositie pakte.

LEES OOK: Russell euforisch na onverwachte pole in Vegas: ‘Nog uitzoeken waarom we zo snel zijn’

“Het werkte niet toen het ertoe deed”, vat Lewis Hamilton zijn tegenvallende snelle rondes in Q3 van de kwalificatie kort samen, tegenover Formula1.com. “Ik had op polepositie moeten staan, maar ik heb ten minste wel het tempo. Dat was het hele weekend al goed om te zien.”

Overwinning buiten bereik

De W15 is het hele weekend al sterk, al was het Russell die tijdens VT3 en de kwalificatie de snelste tijd reed. Geeft het goede tempo Hamilton zelfs na zijn kwalificatie toch wat vertrouwen voor de race? “Niet echt”, is de Brit eerlijk. “Ik denk dat de race voor mij al voorbij is. De overwinning is duidelijk al buiten bereik. George heeft het goed gedaan.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!