George Russell zag zijn polepositie in Las Vegas niet aankomen. De Mercedes-coureur wist voorafgaand aan zijn laatste snelle ronde in de kwalificatie wel dat het erop of eronder voor hem was, zeker met een sterke Carlos Sainz als naaste concurrent. Russell hoopt vooral nu dat hij tijdens de race zijn polepositie ook kan verzilveren.

De kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas verliep rommelig, dankzij de crash van Franco Colapinto aan het einde van Q2. De andere coureurs moesten daardoor nog een tijdje in de koud wachten voordat ze aan Q3 mochten beginnen. Voor George Russell maakte het echter niet uit. De Mercedes-coureur pakte uiteindelijk alsnog de polepositie, nadat eerder Carlos Sainz nog de meest waarschijnlijke kandidaat leek om de gewilde eerste plek te pakken.

“Absoluut niet”, antwoordt Russell als hem na de sessie wordt gevraagd of hij zijn polepositie had verwacht. “Het is geweldig om weer terug op pole te staan. We waren het hele weekend al snel. Ik wist daardoor in mijn laatste snelle ronde in Q3, dat dit de ronde was die echt telde. Ik dacht nog heel even dat ik de vlag niet zou halen, maar ik ben echt zo blij. We moeten wel nog echt goed uitzoeken waarom we zo snel zijn dit weekend.” Russell reed tijdens de derde vrije training eerder vandaag ook al de snelste tijd.

Verzilveren

De Mercedes-coureur gaf na zijn eerste ronde in Q3 aan zijn team via de boordradio aan dat hij graag de laatste coureur wilde zijn die een snelle ronde in kwalificatie zou neerzetten. Dat is de Mercedes-coureur gelukt, maar Russell geeft toe dat het een risico was. “Ik wist dat als ik een goede laatste snelle ronde zou kunnen neerzetten, ik op de eerste rij kon komen. We zijn de laatste tijd al goed in de kwalificaties, maar we moeten het nu wel omzetten in een zege.”

