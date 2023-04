Lewis Hamilton heeft er het volste vertrouwen in dat de aanpassingen die Mercedes de afgelopen weken heeft doorgevoerd aan de auto en het team, z’n vruchten zullen afwerken.

De start van het Formule 1-seizoen mag voor Mercedes gerust als dramatisch worden omschreven. Moest het merk met de ster vorig seizoen na acht dominante jaren al Red Bull en Ferrari voor zich dulden, dit jaar is het ook ingehaald door Aston Martin dat nota bene met klantenmotoren van Mercedes rijdt. Weliswaar was er een tweede plaats voor Hamilton in Australië, maar echt vrolijk stonden de gezichten in Brackley niet. De zevenvoudig wereldkampioen liet zelfs optekenen dat het team in de winter niet naar hem had geluisterd toen hij zijn zorgen uitsprak over het concept van de W14.

Nieuwe, oude technisch directeur

Inmiddels lijkt Hamilton gehoord te worden, want Mercedes greep de lange lentestop aan om in te grijpen, niet alleen op technisch, maar ook op organisatorisch vlak. Zo keert James Allison – tot voor kort verantwoordelijk voor de langetermijnvisie van Mercedes – terug in zijn oude functie van technisch directeur. In die rol zal hij meer betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de W14. Een goede beslissing, vindt Hamilton. “James is altijd een deel van het team geweest, maar hij heeft zich de afgelopen tijd op een ander gebied gericht. Hij heeft duidelijk veel ervaring dus ik denk dat het geweldig zal zijn voor het team.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

Een van de eerste taken van Allison was om de W14 eens goed tegen het licht te houden. Vanaf komend weekend wordt er een gestage stroom aan updates verwacht en dat stemt Hamilton hoopvol. “Ik heb er het volste vertrouwen in. Er is veel werk verricht op de achtergrond. Ik denk dat de laatste race [Australië, red] echt geweldig was, maar het zal niet makkelijk zijn om dat te herhalen. We weten dat Ferrari snel zal zijn, de Red Bulls zullen snel zijn en de Aston Martins zullen ook snel zijn. Ik hoop dat we met hen kunnen strijden.”

