Dat de klap voor Lewis Hamilton op Spa-Francorchamps stevig was, was op de beelden al te zien. Maar uit data van de Safety Data Recorder is nu gebleken dat de Brit een impact van 45G te verduren kreeg bij de landing na het incident met Fernando Alonso.

Hamilton had een goede run richting Les Combes en wilde Alonso inhalen, maar de Spanjaard verdedigde de binnenkant waardoor de Mercedes-coureur er buitenom langs moest. Dat eindigde voor Hamilton in tranen, aangezien hij in aanraking met de Alpine kwam en vervolgens de achterkant van de bolide hoog de lucht inschoot.

Na de harde landing bleek de W13 niet meer in staat om door te gaan en kreeg Hamilton ook de opdracht van het team om de auto naast de baan te parkeren. De impact was zwaar genoeg om de medische afdeling van de FIA te waarschuwen, wat betekende dat Hamilton mee moest naar het medisch centrum ter controle. Dat weigerde de zevenvoudig wereldkampioen, die daar een waarschuwing voor kreeg.

Lees ook: Brundle noemt opmerkingen Alonso over Hamilton ‘onterecht en oneerlijk’

Mercedes heeft nu onthuld dat het om een impact van 45G ging. “Het was een grote, grote impact”, zegt James Vowles, strategisch hoofd van Mercedes, in een video. “Er werd 45G gemeten op de Safety Data Recorder in de auto, dat is enorm bij een verticale belasting.”

Ondanks de flinke klap zal Hamilton gewoon fit zijn voor Zandvoort, verzekert Vowles. “Het komt goed met hem, hij zal in Zandvoort terug zijn om te vechten. Ik denk dat hij vooral gefrustreerd is, gefrustreerd dat hij een hele snelle raceauto had, en dat een podium mogelijk was. Maar hij is hier, net als wij allemaal, om te vechten en door te gaan.”