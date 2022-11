Een gebrek aan grip, verklaart Lewis Hamilton zijn teleurstellende achtste plek in de kwalificatie in Brazilië. Dat hij als een van de laatste auto’s de baan op ging in Q3 hielp daar niet bij: “We verloren temperatuur in de banden.”

Bij aanvang van Q3 was het Autódromo José Carlos Pace nog droog, maar de regen naderde het circuit opnieuw waardoor het op die eerste ronde aankwam. Dat pakte voor Kevin Magnussen – die de poleposition veroverde – goed uit, maar voor Lewis Hamilton een stuk minder. Hij kwam niet verder dan de achtste tijd en heeft dus wat goed te maken in de sprintrace.

“Dat was een moeilijke sessie”, verzucht Hamilton. “Het was niet makkelijk om het weer te voorspellen en het werd zo donker dat het moeilijk was om de regendruppels te zien”, vat hij de uitdagingen van de kwalificatie samen.

Hamilton ging als een van de laatste auto’s de baan op in Q3. Daar heeft hij, door de toenemende regen, de prijs voor betaald. “De baan werd natter en natter ten opzichte van de auto’s die voor ons reden. Ik denk dat we wat temperatuur in de banden verloren door in de pitstraat te wachten”, legt Hamilton uit. “Daardoor kwam het er niet van in die ene getimede ronde die we hadden, ik had er de grip gewoon niet voor.”

Uiteindelijk reed Hamilton na de rode vlag wel nog even naar buiten, maar dan op de intermediates. Dit om de banden alvast te ‘scrubben’, zodat deze de volgende sessie dat ze gebruikt worden sneller grip bieden. Het was dus niet voor een mogelijke tijdsverbetering, benadrukt de Brit. “We zouden hoe dan ook langzamer gaan dan toen de baan nog droog was. De achtste plek is niet ideaal, maar George (Russell, red.) deed het geweldig en felicitaties aan Kevin voor het behalen van de pole.”