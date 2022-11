George Russell kijkt met ‘gemengde gevoelens’ terug op zijn kwalificatie in Brazilië. Hij zette zijn Mercedes op de derde plek neer, maar belandde uiteindelijk ook in de grindbak.

Het draaide in Q3 allemaal door de eerste getimede ronde door de regen die eraan kwam. In die eerste ronde tekende Russell voor de derde tijd, maar hij hoopte nog voor een verbetering te gaan. Daar kwam het niet van en even later stond de Mercedes W13 in de grindbak na een fout bij het aanremmen van bocht 4. Hij veroorzaakte zo de rode vlag waarna het door de toegenomen regen onmogelijk was voor het veld om voor een betere positie te gaan.

Voor Russell was het dan ook een kwalificatie van ‘gemengde gevoelens’. “We waren een van de laatste auto’s die de baan op gingen en het was zo’n unieke ervaring”, legt Russell uit aan Viaplay. “Naarmate de ronde vorderde nam de regen toe en in de laatste bocht was het een stuk natter dan de ronde daarvoor.”

Russell liet zich verrassen door de verraderlijke omstandigheden en schoot in bocht 4 rechtdoor. Daar kwam hij uiteindelijk in de grindbak terecht. “Wat er door hoofd ging? Dat ik flinke hoofdpijn zou krijgen”, grapt Russell, doelend op het gestuiter door de grindbak. “Ik heb zelfs mijn hoofdsteun gebroken omdat mijn hoofd maar heen en weer bleef gaan, het was een onaangename belevenis.”

“Ik wilde een 360 doen, maar toen kwam ik met de achterkant in de grindbak terecht”, voegt Russell toe. “Dat was waarschijnlijk niet mijn slimste keuze ooit”, geeft hij glimlachend toe. Uiteindelijk kan de Mercedes-coureur leven met zijn derde plek en is hij blij voor Kevin Magnussen, die verrassend de pole pakte. “Dat is waar de sport om draait: gekke resultaten als deze”, aldus de Brit.