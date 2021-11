Lewis Hamilton laakt het taalgebruik van sommige coureurs. De Brit doet die uitspraak nadat Max Verstappen hem in Austin op de boordradio nog uitmaakte voor een ‘domme idioot’. Hamilton waarschuwt dat er ook veel kinderen zijn die de Formule 1 kijken en de coureurs als rolmodellen zien: “Dit soort taalgebruik is niet goed voor die kinderen.”

De boordradio’s tijdens de tv-uitzendingen van de Formule 1 houden de fans op de hoogte van de strategieën van de teams, maar dienen ook regelmatig ter vermaak als er wat onenigheid of onvrede klinkt. De bliepjesmachine van de FOM draait dan ook vaak overuren om de scheldwoorden van de coureurs te censureren voor de uitzending.

Bij de persconferentie in Mexico ging Hamilton ook wat in op het taalgebruik van sommige coureurs. Hij leek daarbij subtiel een sneer uit te delen aan Max Verstappen, die de Brit in Austin nog een ‘domme idioot’ noemde na het gevecht in de tweede vrije training.

“Het belangrijkste dat telt, is respect”, antwoordt Hamilton, gevraagd hoe hij wil voorkomen dat de titelstrijd te persoonlijk wordt. “Als ik soms hoor wat sommige coureurs zeggen… Er zijn kinderen die naar ons kijken en zij zien ons als inspiratie.”

“Er zijn veel dingen gezegd die niet goed zijn voor de jonge kinderen die kijken”, vervolgt Hamilton. “Ik probeer positief en kalm te blijven en respect te hebben voor de andere coureurs. Als ik iets van iemand vind in mijn gedachten, dan deel ik dat niet. Dat is best makkelijk voor mij. Ik lach er wat om en ga weer door met het leven”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit.

