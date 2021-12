Lewis Hamilton heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog maar eens kritisch uitgelaten over de mensenrechtensituatie in het land waar zondag voor het eerst een Formule 1-race wordt gehouden.

Engelse coureur is al jaren erg uitgesproken waar het gaat om zaken als diversiteit, racisme en inclusiviteit. Tijdens de vorige Grand Prix in Qatar droeg hij zijn boodschap uit door het dragen van een helm in de kleuren van de regenboog en voorzien van de boodschap we stand together. Hamilton zal die helm ook in Saoedi-Arabië dragen.

Foto: Getty Images

Hamilton arriveerde donderdag in Saoedi-Arabië en gaf in de persconferentie aan dat hij zich – ondanks de warme ontvangst – niet erg prettig voelde om in het land te gaan racen. “Met alle respect voor iedereen die hier is, ik heb tot nu toe een warm welkom gekregen van de mensen ter plaatse. Maar, of ik me hier prettig voel? Zo zou ik het niet willen noemen. Maar het is niet mijn keuze om hier te zijn. De sport heeft die keuze gemaakt.”

Hamilton vindt dan ook dat het aan de Formule 1 is om nog meer aandacht te vragen voor politiek gevoelige zaken. “Zoals ik bij de laatste race ook al zei: ik vind dat de sport die plicht heeft. Met name op het gebied van de mensenrechten in de landen waar we naartoe gaan. Of het nu goed of fout is, ik denk dat het belangrijk is dat we – terwijl we hier zijn – proberen het bewustzijn te vergroten.”

Hamilton maakte de zaak concreet door vraagtekens te zetten bij de in zijn ogen ‘angstaanjagende’ LGBTQ+-wetten in Saoedi-Arabië. “Als iemand de tijd wil nemen om te lezen wat voor wetten er hier zijn voor de LGBTQ+ gemeenschap. Die zijn behoorlijk eng. Er moeten veranderingen worden doorgevoerd.” Ook stond Hamilton stil bij de achterstand die vrouwen in Saoedi-Arabië nog steeds hebben. “Neem het voorbeeld van het recht van vrouwen om sinds 2018 te mogen rijden. Sommige vrouwen zitten nog steeds in de gevangenis omdat ze vele, vele jaren geleden eens in een auto hebben gereden. Er moet een hoop gebeuren en ik denk dat onze sport meer kan bijdragen.”

