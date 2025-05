Lewis Hamilton staat met een glimlach van oor tot oor na de sprintrace voor de camera’s. De zevenvoudig wereldkampioen werd derde, na een chaotische, verkorte én verregende sessie op het Miami International Autodrome. Een resultaat waar Hamilton een etmaal eerder alleen nog maar van durfde te dromen. ‘Ik nam een risico, en het betaalde zich uit’, aldus de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton begon als zevende aan de sprintrace in Miami, maar kon door de chaos tijdens de achttien ronden naar het podium rijden. De crash van zijn teamgenoot Charles Leclerc voor de sprintrace, de chaos in de pitstraat bij de bandenwissels naar de slicks en de safety car konden Hamilton niet afhouden van de derde plaats.

De zevenvoudig wereldkampioen is zichtbaar blij met het resultaat, en bedankt meteen de aanwezige fans. “Ik ben hier zo blij mee”, vertelt een lachende Hamilton. “Het is een moeilijk jaar tot nu toe, en ik had nooit gedacht dat het zou gaan regenen in Miami. Wat een race leverde dat ons op.”

Goed gegokt

Ondanks het goede resultaat voor Hamilton, ging de verkorte sessie niet van een leien dakje voor de Brit. “Ik worstelde echt heel erg op de intermediates, net als iedereen. Ik besloot om toen de pits in te gaan, want het schoot allemaal niet op. Ik nam het risico, de gok, en het betaalde zich uit. Ik had graag nog een paar rondes meer gehad, zodat ik met deze jongens (McLaren, red.) had kunnen vechten, maar ik feliciteer ze met hun goede resultaat, zoals altijd.”

