Lewis Hamilton werd tweede tijdens de Grand Prix van België. Het scheelde echter niet veel of de Brit had voor de tweede keer dit seizoen op de hoogste trede van het podium mogen plaatsnemen. De Mercedes-coureur haalde net niet teamgenoot George Russell in, die met een andere strategie uiteindelijk zijn derde overwinning pakte. Hamilton deelde daarom nog een kleine sneer uit naar zijn team.

Hamilton startte de GP België vanaf P3, en pakte tijdens de start al gelijk een plekje op Sergio Pérez. In ronde 3 nam de Brit zelfs de leiding in de race over van Charles Leclerc. Hij moest echter daarna toezien hoe teamgenoot George Russell ervandoor ging. De zevenvoudig wereldkampioen racete wel tot aan de finishlijn met zijn teamgenoot om de overwinning, maar moest genoegen nemen met P2.

“Als eerste gefeliciteerd aan George, en het hele team”, zei Hamilton direct na de race. Dat zijn team uiteindelijk voor het eerst sinds de Grand Prix van Sao Paulo in 2022 een 1-2 kon pakken, leek op vrijdag nog onmogelijk. “Vrijdag was echt een ramp, maar we hebben wat veranderingen aangebracht. De auto was echt goed vandaag. Het team deed ook echt geweldig werk met de pitstops.”

Kleine sneer naar Mercedes?

Ondanks dat de Brit blij is voor zijn team, deelde Hamilton ook een kleine sneer uit. “Ik probeerde om dichter bij George te komen (in de slotfase, red.), maar hij kon zijn banden echt goed managen en lang doorgaan. Ik had wel tijdens elke stint nog banden over, maar het team besloot om me binnen te roepen.”

Toch sluit de Brit zijn interview met voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner wel positief af. “Om deze performance (van de auto, red.) te zien, is echt geweldig. Elk weekend worden we beter.”

