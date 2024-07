George Russell pakt voor de derde keer in zijn carrière de overwinning. Een spannend kat-en-muis-spel met teamgenoot Lewis Hamilton in de slotfase van de GP België eindigde uiteindelijk in winst voor de Brit. Russell wist op het nippertje teamgenoot Hamilton en P3 Oscar Piastri op de finishlijn voor te blijven, en pakte zijn overwinning na een gewaagde één-stopper.

Russell was één van de weinige coureurs die maar één keer de pits in ging, en kwam daardoor uiteindelijk als eerste over de finishlijn. De Brit vocht met zijn teamgenoot tot aan de streep, en pakte uiteindelijk de derde overwinning uit zijn carrière. Het was de eerste 1-2 voor Mercedes sinds de Grand Prix van São Paulo 2022.

“Geweldig”, is de eerste reactie van de kersverse Grand Prix-winnaar na de race. “Ik had zeker vanochtend geen overwinning voorspeld tijdens de teamvergadering. De auto voelde echt heel goed.” Dat de W15 van Russell als eerste over de finishlijn zou rijden, was op de vrijdag ook nog niet te voorspellen. Het team worstelde toen nog enorm met de bolide. “Het was een teamprestatie. Ik nam een gok, maar dat was alleen mogelijk, omdat de auto zo goed was. We hebben veel veranderd aan de auto sinds vrijdag. De banden voelden vandaag geweldig.”

LEES OOK: GP België: ‘Bandenfluisteraar’ Russell boekt met één-stopper sensationele zege op Spa

Het was vanwege het goede bandenmanagement dat Russell het vertrouwen kreeg om voor een één-stopper te kiezen. “Ik bleef zeggen dat we een één-stopper moesten doen”, zegt de drievoudig Grand Prix-winnaar, die echter niet met alle eer voor de gewaagde strategie wil strijken. “Ik moet nog even terugluisteren (wie er met de strategie kwam, red.). Een 1-2 voor het team is zo’n geweldig resultaat. Een hele fijne manier om zo de zomerstop in te gaan.”

Overwinning smaakt naar meer

Russell had ook wat mooie woorden over voor de prestaties van zijn teamgenoot, die vlak achter de Brit over de streep reed. “Echt goed gedaan door Lewis, hij hield heel erg goed de race onder controle. Als de omstandigheden iets anders waren, had hij de race gewonnen.” De overwinning smaakt in ieder geval naar meer voor Russell. “Drie overwinningen in zes races. Ik wil eigenlijk volgende week al de volgende race rijden. Het team heeft zo hard gewerkt, dus iedereen verdient het.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)