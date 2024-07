Na eerder de Oostenrijkse GP heeft George Russell zondagmiddag varrassend ook de Grand Prix van België op zijn naam geschreven. In een boeiend strategisch gevecht op het circuit van Spa-Francorchamps troeft de Brit van Mercedes in een zenuwslopende slotfase zijn landgenoot Lewis Hamilton af. Achter beide Silberpfeile legt Oscar Piastri beslag op de laatste podiumplaats.

Russell maakt in de race slechts één pitstop, een strategie die vooraf door iedereen voor onmogelijk werd gehouden. Immers, op het vernieuwde asfalt was bandenslijtage juist extra agressief, zo verkondigden de kenners in koor. Russell nam onderweg zelf het besluit om slechts één keer te stoppen. Max Verstappen moet genoegen nemen met de vijfde plaats, achter respectievelijk Russell, Hamilton, Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Russell is dit seizoen na Verstappen de enige coureur die meer dan één race heeft gewonnen.

Vanwege een gridstraf van tien plaatsen (als gevolg van een motorwissel) begint Max Verstappen iets na drieën vanaf P11 aan de race die hij de afgelopen drie jaar op zijn naam had geschreven. Charles Leclerc kent vanaf zijn geërfde pole position een goede start en behoudt onder een stralend zonnetje de leiding. Achter hem verliest Sergio Pérez een plaats aan Lewis Hamilton.

Pérez zorgt met zijn tempo vervolgens voor een DRS-treintje. Na twee ronden rijdt Verstappen achteraan in dat treintje, in achtste positie, achter Lando Norris. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull dringt in de beginfase allerminst aan, ook in de wetenschap dat het nieuwe asfalt van Spa-Francorchamps agressief is voor de banden.

Strategisch gevecht

In lap 11 duikt Verstappen samen met George Russell als eerste van de coureurs vooraan de pits in om zijn mediums in te ruilen voor de harde compound. Sainz (op de harde band) en Norris rijden langer door. Als in lap 15 ook Norris naar binnen is geweest is de stand van zaken als volgt: Sainz leidt (nog niet gestopt), vóór Hamilton, Leclerc, Piastri, Pérez, Russell, Verstappen en Norris.

De race over 44 ronden door de Belgische ardennen ontvouwt zich vooral als een strategisch gevecht, waarbij alles draait om bandenstrategieën en bandenmanagement. De ervaren Hamilton voelt zich onder die omstandigheden als een vis in het water. De Brit van Mercedes leidt met zo’n, tweeëneenhalve seconde voorsprong op Leclerc. Halverwege komt het spel langzaam maar zeker op gang en ontstaan er wat meer duels op de baan.

In ronde 29 komt Verstappen voor de tweede keer naar binnen. Hij ruilt zijn banden in voor nieuwe mediums en komt net achter Pérez terug de baan op. Een rondje later komt Norris naar binnen. Hij wisselt op zijn beurt naar het harde rubber. Verstappen, maar even later ook Norris gaan zonder noemenswaardige problemen voorbij aan Pérez. Op zijn beurt blijft George Russell naar buiten. Hij gaat voor een éénstopper en lapt daarmee alle voorspellingen en theorieën over bandenslijtage op Spa aan zijn laars.

Hamilton versus Russell

Als de stofwolken van het tweede pitwindow zijn opgetrokken, leiden beide Mercedessen. Russell voert het veld aan, voor Hamilton en Leclerc. Daarachter: Piastri, Verstappen, Norris en Pérez. Voor de laatste gaat de race echter als een nachtkaars uit. In de slotfase speelt hij geen rol van betekenis meer en kan hij ook Verstappen in zijn duels met de McLarens geen rol van betekenis spelen.

Met de verschillende strategieën bouwt de spanning om de podiumplaatsen zich op naarmate de finish dichterbij komt. In ronde 36 keert Oscar Piastri terug op podiumkoers als hij met DRS op fraaie wijze Leclerc weet te verschalken. Voor hem vechten Hamilton en Russell een verbeten strijd met elkaar uit. Russell hoopt dat zijn harde banden het volhouden tot het eind, Hamilton heeft verser rubber en komt dichter- en dichterbij.

In de laatste ronden ontstaan een adembenemend gevecht tussen beide Silberpfeile, waarbij Piastri op zijn beurt nadert. Uiteindelijk weet Russell het te redden, met een sensationele en onmogelijk geachte éénstopper. Hamilton finisht op minder dan een seconde als tweede, voor Piastri.

Uitslagen

