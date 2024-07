Heb je de start van de GP van België gemist? Max Verstappen wint in de eerste paar ronden drie plekken en rijdt snel naar de achterkant van de McLaren van Lando Norris. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, van de start op het circuit van Spa-Francorchamps.

