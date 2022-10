Tien ronden lang mocht Lewis Hamilton dromen van een zevende overwinning op het Circuit of the Americas en een voortzetting van zijn winning streak. De Engelsman was de USGP vanaf de derde plaats gestart, maar zag zich na bocht 1 – door een touche tussen Carlos Sainz en George Russell – opeens op de tweede plaats achter Max Verstappen geklasseerd.

De Nederlander wist aanvankelijk weg te rijden bij zijn grote rivaal van vorig seizoen, maar na twee safetycar-periodes en een volslagen mislukte (11 seconden durende) pitstop van Max Verstappen zag Lewis Hamilton zichzelf in de 41ste ronde ineens aan de leiding liggen. Het gat met de op dat moment op de derde plaats liggende Verstappen bedroeg bijna vier seconden. Hamilton reed weliswaar op de hardere en dus iets langzamere witte band, maar bij Mercedes gokte men er op dat de gele band die Verstappen onder zijn RB18 had zitten, richting de finish eerder zou gaan slijten.

Tien ronden lang leek het erop dat Hamilton inderdaad een gooi zou kunnen doen naar zijn eerste overwinning van 2022, maar de oprukkende Verstappen maakte zes ronden voor het einde korte metten met die ambities. Hij passeerde Hamilton bij de eerste de beste kans die hij kreeg en enkel minuten later als eerste over de finish, Hamilton teleurgesteld achterlatend. “Het was zo, zo nipt. Ik heb alles gegeven om [Verstappen] voor te blijven, maar ze waren gewoon iets te snel vandaag.”

(Getty Images)

Winning streak

De race op het Cirrcuit of the Americas bood Hamilton misschien wel de beste kans dit seizoen om zijn unieke winning streak vol te houden. De 37-jarige Engelsman is al zestien seizoenen actief in de Formule 1 en tot dusverre wist hij in elk seizoen minimaal één overwinning te boeken. Dit jaar staat de teller echter nog op nul en dus was Hamilton in Austin er enorm op gebrand om als eerste over de finish te komen. “Het voelde fantastisch om weer eens aan de leiding te gaan. Daar hebben we als team enorm hard voor gewerkt en ik had veel hoop. Maar het is oké, we nemen dit mee naar de volgende drie races en het zal een keer onze kant op vallen.”