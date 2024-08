Hoe kan het dat Lewis Hamilton niet altijd het maximale uit de huidige generatie auto’s van Mercedes kon halen? Volgens technisch directeur Andrew Shovlin ligt het antwoord op die vraag vooral in de “aanvallende rijstijl” van Hamilton zelf. De rijstijl gaat niet altijd goed samen met de Mercedes-bolides.

Hamilton ging met twee overwinningen in vier races, waaronder zijn thuisrace op Silverstone, meer dan tevreden de zomerstop in. De zevenvoudig wereldkampioen pakte deze overwinningen, ondanks de blijvende botsing tussen zijn rijstijl en de huidige generatie F1-bolides.

Wat de W15, en zijn twee voorgangers, namelijk van Hamilton vraagt tijdens de kwalificatie, gaat tegen zijn natuurlijk manier van sturen in. “Het is vooral dat hij het moeilijk had tijdens een snelle ronde. Het is meer de manier waarop hij een bocht wil aanvallen”, legt Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, uit, tegenover The Race. “Als hij dat doet, gaat de auto oversturen. Je begint de bandentemperatuur op te bouwen.”

De Britse ingenieur onthult ook gelijk hoe Mercedes Hamiltons probleem probeerde op te lossen. “We hebben vooral geprobeerd om hem een auto te geven waarmee je met een aanvallende stijl kunt rijden, zodat je de rondetijd eruit kunt halen zonder dat hij bij het insturen wegvalt”, legt Shovlin uit. “Een van de punten waarop we de auto hebben verbeterd, is dat we al in VT1 een afstelling hebben die een goede basis vormt om verder te bouwen aan de prestaties en de verdere afstelling. Dat helpt je weekend enorm.”

Hamilton past ook zijn rijstijl aan

Hamilton probeert zijn team verder tegemoet te komen, door ook zijn rijstijl aan te passen. “Uiteindelijk moet je je als coureur aanpassen. Je moet toegeven dat je aanpak van bepaalde dingen soms niet perfect is en dan ga je kijken hoe je nog steeds de essentie kunt vasthouden van wat je zo goed heeft gemaakt en hoe je dat verder kunt ontwikkelen”, concludeert de Britse coureur.

