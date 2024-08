Ferrari heeft besloten voor de auto van 2025 over te stappen op een zogenaamd pull-rod systeem voor de voorwielophanging. Deze strategische verandering is specifiek gericht op het optimaliseren van de auto voor Lewis Hamiltons rijstijl. De Brit ruilt Mercedes volgend jaar in voor de Scuderia.

Volledig herontwerp van het chassis

Volgens het Italiaanse nieuwsmedium Formu1a.uno is de beslissing om het pull-rod systeem te implementeren al genomen. Deze wijziging vereist een volledig nieuw chassis voor Ferrari’s bolide van 2025. Het nieuwe systeem belooft een verbeterde luchtstroom onder de voorzijde van de auto, wat essentieel is voor het behalen van snellere rondetijden.

LEES OOK: Leclerc tast in het duister: ‘Ferrari heeft het gewoon moeilijk’

Voordelen voor de coureurs

De overstap naar een pull-rod systeem voor de voorwielophanging komt niet alleen ten goede aan Hamilton, maar ook aan Charles Leclerc. De rijstijl van Leclerc sluit namelijk meer aan bij die van Hamilton dan bij die van de huidige Ferrari-coureur Carlos Sainz. Bovendien benadrukt deze keuze Ferrari’s ambitie om te concurreren met de huidige toonaangevende teams, Red Bull en McLaren, die beide ook gebruik maken van het pull-rod systeem.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!