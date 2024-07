Charles Leclerc betreurt een aantal ‘moeilijke’ vrije trainingen in aanloop naar de GP van België. De Monegask leek zich prima te kunnen meten met Mercedes, de grootste rivaal van Ferrari in het constructeurskampioenschap. Toch is Leclerc nog niet overtuigd van zijn kansen op Spa – de 26-jarige coureur vindt het lastig om een peil te trekken op de performance van de scuderia.

LEES OOK: Helmut Marko twijfelt over kansen Red Bull: ‘Lijkt alsof we gaan verliezen’

“Het was gewoon heel moeilijk om te begrijpen”, reageerde Leclerc na de vrije trainingen voor de Belgische GP bij Formula1.com. “Er zit veel verschil in de snelheid onder verschillende omstandigheden. Het hangt allemaal ook erg veel van de banden af. Iedereen had zijn eigen strategie, waardoor je maar moeilijk een beeld kunt schetsen van de rangorde.” Op papier verging het de Ferrari-coureur best goed – twee keer reed hij de zesde tijd, één keer was hij goed voor P4.

Voor Leclerc is het een bekend probleem dat hij na de vrije trainingen in het duister tast. Volgens hem is dat inherent aan deze generatie Formule 1-auto’s. “Het is nu al een paar jaar zo dat het moeilijk is om het beeld dat op de vrijdag wordt geschetst te kunnen begrijpen”, legde de Monegask uit. “We moeten dicht bij onszelf blijven en zorgen dat we een soort compromis vinden tussen de regen van zaterdag en de droge race op zondag.”

LEES OOK: Leclerc moet tifosi teleurstellen: ‘Ferrari is nergens meer favoriet’

‘Hebben het moeilijk’

Ferrari heeft de afgelopen Grands Prix moeite gehad met de SF-24. Terwijl de concurrentie steeds grotere sprongen maakte, stagneerde de ontwikkeling van de rode bolides. Leclerc – die eerder aangaf dat Ferrari nergens meer de favoriet is – kan maar moeilijk vaststellen waar het aan ontbreekt. “Ferrari heeft het gewoon moeilijk. Zeker in vergelijking met McLaren gaat het gewoon alle kanten op. Helaas bestaat er geen magische oplossing. Spa is de laatste race voor de zomerstop dus ik hoop maar dat we er met een hoogtepunt even tussenuit kunnen gaan.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)