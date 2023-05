Lewis Hamilton moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco genoegen nemen met een zesde plek. Voor de microfoon van Viaplay reflecteert de zevenvoudig wereldkampioen op een teleurstellende sessie.

De kwalificatie verliep erg moeizaam voor Mercedes. Op geen enkel punt kon het Duitse team echt meedoen voor pole position en regelmatig leek het erop alsof de coureurs de volgende fase niet zouden halen. Uiteindelijk belandde Hamilton op de zesde plek en moest teamgenoot George Russell het doen met P8.

“Ik heb alles gegeven. Het was erg zwaar voor onze auto”, reflecteert Hamilton. “Het was heel erg lastig voor mij om de juiste temperatuur in de banden te krijgen. Ik zat heel veel tegen de muur aan. Veel kusjes met de muur.”

Mercedes heeft een flinke serie upgrades meegebracht naar Monaco. Daar merkte Hamilton echter nog niet zo heel erg veel van op de baan. “Dit is waarschijnlijk het slechtste circuit om een upgrade op uit te proberen”, erkent de Brit. “De aerodynamica gaan we waarschijnlijk volgende week in Barcelona pas echt merken. Maar ik ben erg dankbaar voor al het harde werk dat iedereen heeft geleverd. Misschien gaat het in de race wel goed werken met de set-up.”