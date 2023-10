Lewis Hamilton kwam zondagavond achter winnaar Max Verstappen als tweede over de finish op het Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexico. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes moest de race aanvangen vanaf de zesde plek, maar knokte zichzelf knap naar voren. De Brit toonde zich meteen na afloop enorm tevreden over zijn race.

Lewis Hamilton vocht zichzelf naar voren in de openingsfase van de race. De coureur van Mercedes bevond zich na de rode vlag op de derde plek en koos bij de herstart voor de mediumbanden. “Ik dacht eerst echt dat we het niet vol gingen houden, maar uiteindelijk had het team het bij het juiste eind. Ik probeerde te rijden zoals jij het deed!”, zo grapte Hamilton tegen zijn oud-teamgenoot Jenson Button die in Mexico de interviews met de top-drie voor zijn rekening nam.

Hamilton: ‘Goede manier om ons te herpakken’

“We moesten er echt voor knokken. Ik ben blij met dit topresultaat, ook omdat we vanaf de zesde plek moesten starten. Een goede manier om ons te herpakken na vorig weekend”, zo verwees Hamilton vlak na de race in Mexico nog even naar de Amerikaanse GP in Austin, waar hij na een aanvankelijke tweede plaats werd gediskwalificeerd omdat zijn auto niet door de technische keuring kwam.

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond.

In dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!