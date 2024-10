Lewis Hamilton blikt terug op zijn ongelukkige uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit kon zijn race in Austin niet afmaken, en stond in de tweede ronde al in de grindbak. Volgens Hamilton was het de eerste keer in zijn lange Formule 1-carrière dat hij in een race spinde.

Hamilton verloor in de beginfase van de race in Austin al gelijk de controle over de W15, en werd zo de eerste uitvaller van de Amerikaanse Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen baalt na de race zichtbaar van zijn uitvalbeurt. “Ik had een geweldige start, schoot (de concurrentie, red.) voorbij aan de binnenkant en klom op naar de twaalfde plaats”, vertelt Hamilton aan Formula1.com.

“En op dat moment, het was pas de tweede ronde, ging ik niet voluit en pushte ik niet echt”, vervolgt de Mercedes-coureur. “Ik probeerde gewoon de banden te managen. De auto begon te stuiteren op weg naar binnen en toen verloor ik alles vanuit de achterkant.”

Nooit eerder gespind

De manier waarop de vroegtijdige beëindiging van de race voor Hamilton plaatsvond, was wel nieuw voor de coureur. “Ik ben nog nooit gespind in de race, niet dat ik me kan herinneren tenminste. Als dat wel zo is, is het misschien maar één keer eerder gebeurd in al die jaren”, zegt de Brit. “Dus zeker frustrerend, maar ik weet wel dat het niet is dat ik niet gefocust was of zo. Het was gewoon ongelukkig.” Hamilton licht later zelf nog toe dat zijn spin ook mede “door een grote windvlaag, tot wel veertig km/u’ kwam.

