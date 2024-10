De eerste uitvaller in de race is bekend. Lewis Hamilton verliest in de beginfase de controle over zijn bolide en eindigt in de grindbak. Hij krijgt zijn Mercedes daar niet meer weg en veroorzaakte hiermee de eerste safety car in de race. Bekijk hier een video van het moment dat Hamilton de controle over zijn auto verloor.

