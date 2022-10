Lewis Hamilton heeft hoge verwachtingen van de nieuwe Formule 1-film van Apple. De Brit, co-producent van deze film met Brad Pitt in de hoofdrol, is ervan overtuigd dat dit ‘de beste racefilm ooit’ zal worden.

Formule 1-baas Stefano Domenicali verklapte dat de productie van deze Formule 1-film van Apple, waar nog geen naam voor is, in de tweede seizoenshelft van 2023 begint. Hij onthulde bovendien dat alle teams en coureurs erbij betrokken zullen zijn.

Van één coureur was al duidelijk dat hij betrokken zou zijn bij deze film: Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur gaat aan de slag als co-producent. Afgelopen weekend in Austin waren Apple-topman Tim Cook, producent Jerry Bruckheimer en regisseur Joseph Kosinski, bekend van Top Gun: Maverick, aanwezig om de plannen voor de film met de teambazen te bespreken.

Lees ook: Alle teams en coureurs betrokken bij Formule 1-film met Brad Pitt

Hamilton heeft in ieder geval hoge verwachtingen van deze film, met Brad Pitt in de hoofdrol. “Het is ongelofelijk wat we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen als een team”, zegt Hamilton. “Tim Cook is hier dit weekend, het is een eer om hem hier te hebben. Hij en zijn team steunen mijn documentaire en hebben deze film ook groen licht gegeven.”

“Brad,” vervolgt Hamilton, “is een legende. Dan heb je nog Jerry, ook een ongelofelijke legende, van de originele Top Gun. En Joe is enorm getalenteerd.” Kortom, een sterk productieteam voor deze Formule 1-film. “Ik ben zeer enthousiast en heb er hoge verwachtingen van. Ik weet dat we hier de beste racefilm ooit gaan maken”, aldus Hamilton.