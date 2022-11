Volgend jaar keert de Formule 1 weer terug naar Las Vegas en om dat te vieren organiseert de Formule 1 aankomend weekend een openingsfeest in de neonverlichte stad. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, Red Bull-coureur Sergio Pérez en Williams-coureur Alexander Albon zullen dat feest aftrappen met een demorun.

Het openingsfeest, dat in tegenstelling tot de Grand Prix volledig gratis is, moet Sin City alvast opwarmen voor de Grand Prix die volgend jaar in november plaatsvindt. Op zaterdag 5 november kunnen Amerikaanse fans zich overdag alvast vermaken met een pitstop-challenge, racen in de simulator of op de foto gaan met Formule 1-bolides.

Om 17:50 uur in Las Vegas, 01:50 uur Nederlandse tijd, zullen Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez en Alexander Albon demo’s verzorgen op de Las Vegas Boulevard. Vervolgens vindt er een droneshow plaats boven Caesars Palace, in de jaren 80 de locatie van de Grand Prix en nu onderdeel van de geplande lay-out voor 2023. Na de droneshow zullen de vier coureurs aan het publiek voorgesteld worden om ten slotte het feest af te sluiten met een after-party.

De Grand Prix van Las Vegas zal volgend jaar op de beroemde Strip plaatsvinden. Het is in meerdere opzichten een bijzondere race. Zo moet de entertainmentstad enkele dagen het verkeersplan aanpassen terwijl de organisatie niet in handen van een promotor ligt, maar in handen van de Formule 1 zelf samen met lokale ondernemers. Bovendien heeft de Formule 1 een stuk grond gekocht om een paddock te kunnen bouwen.

De race in Las Vegas moet, zo stelt Formule 1-baas Stefano Domenicali, de Formule 1-weekenden ‘naar een hoger niveau tillen’. Op het gebied van prijzen is dat al het geval: de goedkoopste kaarten, de algemene toegang, beginnen vanaf 500 dollar en de tribunekaarten gaan al snel richting de 2000 dollar voor het hele weekend.