Waar anderen in de paddock kritisch zijn over het idee, staat Lewis Hamilton wel open voor een omgekeerde startopstelling in de sprintrace. Daarmee zegt hij iets wezenlijks anders dan zijn teambaas Toto Wolff, die het liefst de sprints helemaal afschaft.

De sprintrace werd in 2021 voor het eerst geïntroduceerd in de Formule 1, maar sindsdien is het allesbehalve soepel geweest. De sport blijft worstelen met de juiste aanpak van het weekend. Er zijn dan ook al vele wijzigingen geweest aan de opzet van een sprintweekend en in 2024 dreigt dat niet anders te zijn. In de paddock zingen al een tijdje geruchten rond over nieuwe aanpassingen aan de sprints, waaronder een omgekeerde startopstelling.

Zo’n omgekeerde startopstelling is geen nieuw idee. De Formule 2 maakt daar al jaren gebruik van voor de sprintraces, die in de Formule 2 in elk raceweekend plaatsvinden. In die competitie is het wel zo dat alleen de top tien omgedraaid wordt. Iedereen daarachter start gewoon op dezelfde plek in beide races. Toch staat de Formule 1 er nog niet echt voor open. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei bijvoorbeeld dat hij dan liever heeft dat de sprintrace volledig afgeschaft wordt. Een omgekeerde startopstelling past volgens hem niet bij de sport.

Hamilton staat er wel voor open

Zijn topcoureur denkt daar echter anders over. Lewis Hamilton is namelijk wel ontvankelijk voor het idee. “Zaterdag is niet echt de beste dag nu, maar ik vind het altijd wel leuk om na die ene training direct door te gaan naar de kwalificatie”, vertelt hij aan verschillende media. “Ik vind het leuk dat we soms een ander format hebben dan de standaard drie trainingen, kwalificatie, race. De beste sprintrace die ik heb gehad was er een waar ik als laatste startte, dus ik sta wel open voor zo’n omgekeerde opstelling. Alleen denk ik dan wel dat iedereen als laatste gaat proberen te kwalificeren.”

De sprintrace waar Hamilton naar refereert, was die in Brazilië in 2021. Doordat zijn achtervleugel niet in overeenstemming was met de regels, moest Hamilton achteraan starten. De Brit stormde door het veld heen en sloot de race af op de vijfde plek, slechts twee seconden achter Carlos Sainz en Sergio Pérez. Een dag later won hij de Grand Prix met een voorsprong van tien seconden op Max Verstappen.

