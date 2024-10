Andrea Kimi Antonelli, die volgend jaar debuteert bij Mercedes, komt vrijdag opnieuw in actie tijdens een vrije training. In Monza nam hij eerder al een oefensessie voor zijn rekening, maar daar reed hij de auto van Russell al snel in de prak. Lewis Hamilton, die zijn W15 in Mexico voor een uurtje moet afstaan, kijkt met vertrouwen naar het aanstormende talent en ondersteunt hem in zijn voorbereiding.

“Ik maak me persoonlijk niet echt zorgen,” zei Hamilton donderdag tegen Motorsport Week. “Kimi (Antonelli, red.) is jong en heeft veel geleerd van zijn eerste optreden in Monza.” Hamilton wil het weekend in Mexico benutten om zijn toekomstige vervanger onder zijn hoede te nemen. De 18-jarige Italiaan debuteerde dit jaar versneld in de Formule 2 en heeft daardoor minder ervaring dan de gemiddelde jonge coureur.

Geduld hebben

Antonelli maakt straks ook gebruik van de vaste race-ingenieur van Lewis Hamilton, Peter ‘Bono’ Bonnington. “We hebben samen al onze briefing gedaan, omdat hij volgend jaar natuurlijk ook veel met Bono gaat werken,” legde Hamilton uit. “Ik ben hier om hem op alle mogelijke manieren te ondersteunen.” Zo heeft de zevenvoudig wereldkampioen zijn protegé ook een aantal nuttige tips kunnen geven.

“Het belangrijkste wat ik hem heb meegegeven, is dat hij niet meteen de sterren van de hemel hoeft te rijden,” aldus de Brit. Hamilton benadrukte het belang van geduld en waarschuwde Antonelli voor de condities op het circuit. “Ik heb hem verteld dat de baan in de eerste rondjes erg vies kan zijn. Daar moet hij wel mee om kunnen gaan. Maar eigenlijk verwacht ik geen problemen.”

