Lewis Hamilton wilde in Qatar weinig ingaan op het incident met Max Verstappen in Brazilië en het verzoek tot herziening dat Mercedes heeft ingediend. De Brit wil zich vooral focussen op de positieve zaken van de race in Brazilië en heeft zijn energie in de voorbereiding op de race in Qatar gestopt. Hij benadrukt dan ook dat hij geen bijdrage heeft geleverd aan het verzoek tot herziening.

“Ik heb gewonnen, dat is hoe ik erop terugkijk”, antwoordt Hamilton kort maar krachtig met een lach, als hem gevraagd wordt hoe hij nu naar het incident met Verstappen kijkt. “Het was een lastige dag, een lastig weekend, heel emotioneel. Maar we gaven niet op, bleven één als een team en hebben gewonnen. Het team heeft het verdiend. Ik heb me niet veel gefocust op het incident”, aldus de Brit.

Een van de redenen dat hij zich er weinig mee bezig wil houden, is het feit dat er weinig tijd was om zich er druk om te maken. “Maandag was hersteldag, dinsdag heb ik me in de simulator voorbereid op de race en toen vertrokken we alweer. Ik heb weinig tijd gehad en heb zoveel mogelijk geprobeerd te slapen.”

Foto: Motorsport Images

Na de Grand Prix van Brazilië zei Hamilton bij de persconferentie nog dat een WK-strijd zo hoort te zijn: een hard duel om de zege. “Ik zei dat toen omdat je die mentaliteit moet hebben”, legt de Brit uit. “Als je op dat moment in de auto zit en gaat klagen, dan houdt dat je alleen maar tegen. Ik kon toen ook niet oordelen omdat we nog niet de beelden vanuit alle hoeken hadden. Ik heb er opnieuw naar gekeken, ik kijk er nu natuurlijk anders naar, maar ik moet me gewoon focussen op de afstelling van de auto voor dit weekend”, herhaalt de Brit nog maar eens.

Die uitspraak werd uiteindelijk tegen het team gebruikt omdat zij, na het uitbrengen van de onboard van Verstappen, een verzoek tot herziening hadden ingediend bij de FIA. De stewards bepalen vandaag of zij het verzoek tot herziening van Mercedes honoreren of niet. Mocht er inderdaad opnieuw naar gekeken worden, dan zou Verstappen mogelijk een straf kunnen krijgen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de titelstrijd, maar opnieuw: “Het is niet iets waar ik te veel op in wil gaan”, zegt Hamilton. “Ik heb niet naar alle hoeken gekeken. Ik heb de onboard bekeken die naar buiten is gebracht, maar ik wil me vooral richten op het positieve: wat wij in Brazilië hebben bereikt. Ik laat dit verder aan het team over. Ik heb met Bono (Peter Bonnington, engineer, red.) en de engineers vooral vooruit gekeken naar deze race.”

Hamilton ontkent dat hij een bijdrage heeft geleverd aan het verzoek van Mercedes. “Ik ben er wel van op de hoogte en steun mijn team, maar heb daar geen deel van uit gemaakt”, verzekert Hamilton. “Maar zoals gezegd heb ik al mijn energie in de voorbereiding voor dit weekend gestopt. Ik weet niet wat het besluit zal zijn, daar wil ik geen energie aan besteden.”

Dat het er niet alleen verhit aan toe gaat op de baan, maar ook naast de baan is iets wat Hamilton wel kan begrijpen. “Dat is wat sport is: het is intens, zowel het gevecht op als naast de baan”, zegt Hamilton, die hoopt dat de strijd naast de baan het gevecht op de baan niet overschaduwt. “Respect is belangrijk. We moeten respectvol blijven, op en naast de baan”, bepleit de Brit.