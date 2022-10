Van optimisme naar teleurstelling: Lewis Hamilton was vrijdag nog enthousiast over de updates die Mercedes had meegenomen, maar na de kwalificatie overheerst de teleurstelling. Het kwam voor de zevenvoudig wereldkampioen als een verrassing dat het gat naar de poleposition nog steeds groot was.

Na de vrijdagtrainingen heerste er nog optimisme bij Mercedes en Hamilton. De Brit voelde ‘absoluut’ een verbetering in de auto door de updates die zijn meegenomen en hij had het gevoel dat Mercedes ‘niet ver’ van de rest stond.

In de kwalificatie kwam Hamilton echter zes tienden tekort voor de poleposition. Hij schuift door gridstraffen voor Charles Leclerc en Sergio Pérez op naar de derde startplek, maar tevreden is hij niet. Voor Hamilton zat het ‘m niet in de eerste sector, maar in de laatste sector.

Lees ook: Hamilton tevreden over updates, maar kopzorgen door hobbelig COTA

“Het was echt een moeilijke kwalificatie”, blikt Hamilton terug. “Ik voelde me het hele weekend optimistisch. De afstelling voelde goed en iedereen in de fabriek werkte heel hard om een update te leveren, dus ik had gehoopt dat we veel dichterbij zouden staan dan nu het geval is.”

In de kwalificatie voelde de W13 voor Hamilton plots een stuk anders. “Ik weet niet of het aan de lagere temperaturen of aan de wind lag, maar ik had ineens mijn handen vol aan de auto. Ik had er meer van verwacht.”

Lees ook: Hamilton twijfelt aan nut budgetplafond als strenge straf Red Bull uitblijft

Mercedes kan meestal van de zaterdag op de zondag een stap vooruitzetten, maar Hamilton is er niet van overtuigd dat hij genoeg snelheid zal hebben om Carlos Sainz en Max Verstappen bij te houden. “Zij zijn veel sneller, met name Red Bull op de rechte stukken. Op pure snelheid kunnen we ze wel bijhouden in de bochten, maar ongeacht de update blijft het gat hetzelfde. Dat is absoluut zwaar voor iedereen in het team, ze pushen heel hard. Maar we zullen ons best doen”, besluit Hamilton.