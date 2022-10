Mocht de FIA de zaak omtrent het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull niet goed aanpakken, dan kan er volgens Lewis Hamilton ‘net zo goed géén budgetplafond’ zijn. Maar de Brit benadrukt dat hij op de FIA vertrouwt in deze zaak.

Dat Red Bull het budgetplafond in 2021 heeft overschreden staat volgens bestuursorgaan FIA vast. Voor het team is dat echter niet het geval. Zij zijn er nog altijd van overtuigd dat zij het budgetplafond van 145 miljoen dollar niet hebben overschreden. Inmiddels heeft de FIA een voorstel voor een straf neergelegd bij Red Bull, dat deze straf kan accepteren of niet. In het laatste geval komt de zaak dan bij FIA’s Cost Cap Adjudication Panel terecht.

Wat een juiste straf zou zijn in dit geval, daar wil Mercedes-coureur Lewis Hamilton niet te veel over nadenken. Wel is hij stellig dat de FIA goed moet handelen om de integriteit van de sport intact te houden. “De sport moet hier iets aan doen”, zegt Hamilton. “Als zij losjes omgaan met deze regels, dan gaan alle teams er gewoon overheen.”

Het zou voor de Formule 1 ‘natuurlijk niet geweldig’ zijn als teams ‘miljoenen meer uitgeven en dan alleen en tik op de vingers krijgen’, meent Hamilton. “Dan kan er net zo goed géén budgetplafond zijn.”

Zo ver zal het volgens Hamilton echter niet komen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft er vertrouwen in dat de FIA, onder leiding van voorzitter Mohammed Ben Sulayem, juist zal handelen. “Daar moet ik in geloven. Ik wil ze natuurlijk het voordeel van de twijfel geven. En verder ben ik gewoon gefocust op mijn werk. Wat zij hebben gedaan, is gedaan.”

Wel heeft hij nog een verzoek aan de FIA om deze zaak transparant aan te pakken. Dit om ’trouw te zijn aan de waarden van de sport en de reglementen die er zijn’. “Dit kan een verwarrende tijd zijn voor de fans. Zonder de fans is de sport niets. We moeten vasthouden aan die waarden”, aldus Hamilton.