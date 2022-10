Lewis Hamilton is tevreden over de nieuwe updates die Mercedes heeft meegenomen naar de Verenigde Staten. De zevenvoudig wereldkampioen kon ‘absoluut verbeteringen’ voelen in de auto, maar de hobbels waren opnieuw een punt van zorg.

Mercedes heeft voor de Grand Prix van de Verenigde Staten enkele updates meegenomen. Het is de laatste update van het seizoen voor het team en moet naast aerodynamische verbeteringen ook voor gewichtsvermindering zorgen.

Daar heeft Mercedes na dit moeizame seizoen wel behoefte aan. Hamilton, die vrijdag de derde en achtste tijd noteerde, is zijn team ‘super dankbaar’ dat het nog met updates is gekomen. “Ik heb de auto heel gehouden vandaag, dat is in ieder geval goed”, blikt Hamilton terug op de vrijdagsessies. “En ik voelde absoluut verbeteringen in de auto.”

De tweede vrije training voelde door de Pirelli-bandentest als een ‘verspilde sessie’. “Maar de eerste vrije training voelde behoorlijk goed”, stelt Hamilton. “Ik hoop dat we nog wat veranderingen kunnen doorvoeren en dat we zaterdag zien waar we precies staan. Maar het voelt niet alsof we heel ver van de rest verwijderd zijn.”

Tevredenheid over de nieuwe updates dus, maar het was opnieuw flink stuiteren geblazen voor Hamilton in de Mercedes. De hobbels op het Circuit of the Americas zijn ‘verschrikkelijk’, aldus de Brit. In de W12, de bolide van 2021, voelde het circuit nog ‘zo goed’, maar dat is met de W13 dus het tegenovergestelde. “De auto is heel stijf. Gelukkig heb ik weinig vullingen, anders waren die er dit jaar allemaal uitgevlogen. Het is gewoon zo hobbelig. Ik bid echt dat we volgend jaar een niet-hobbelige auto hebben.”