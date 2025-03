Lewis Hamilton moet nog steeds wennen aan zijn nieuwe team Ferrari. Volgens de Brit is ‘alles anders’ binnen het Italiaanse team, waardoor hij nog niet alles van de Scuderia begrijpt. Hamilton verwacht dan ook niet meer dan een ’top-tien finish’ in Melbourne. Gelukkig voor de tifosi is er nog wel ‘Mr Ferrari’ Charles Leclerc, en verloopt de samenwerking tussen de Monegask en Hamilton tot nu toe goed.

Lewis Hamilton rijdt op zondag zijn eerste race in dienst van Ferrari, en de verwachtingen zijn vooral vanuit de tifosi hooggespannen. De fans van het Italiaanse team hopen natuurlijk dat de zevenvoudig wereldkampioen die langverwachte titel voor de Scuderia kan binnenhalen. De tifosi moeten al sinds 2007 wachten, toen Kimi Räikkönen als laatste Ferrari-coureur de titel won. Hamilton waarschuwt de hoopvolle fans echter niet te hard van stapel te lopen.

LEES OOK: Hamilton sluit zich aan bij Verstappen in aanloop naar GP Australië: ‘Werk aan de winkel’

“Ik ben nog steeds bezig met het leren kennen van deze nieuwe auto, die heel anders is dan waar ik mijn hele carrière in heb gereden”, vertelt Hamilton in de FIA-persconferentie in Melbourne. “Ik zat net te kijken naar de data van vorig jaar en alles is gewoon compleet anders dan wat ik gewend ben. Ik begrijp daarom alles nog niet helemaal.” De Brit voorspelt daarom dat een ’top-tien finish’ het meest waarschijnlijke resultaat zal zijn.

Ondanks dat Hamilton nog enorm moet wennen bij Ferrari bestempelt de wereldkampioen zijn “transitieperiode” bij de Scuderia wel als “de spannendste periode uit mijn leven.”

Mr Ferrari

Naast een nieuw team heeft Hamilton met zijn verhuizing naar Maranello ook een nieuwe teamgenoot gekregen. Wat heeft de wereldkampioen het meest verbaasd over Charles Leclerc, de coureur die al sinds 2019 voor de Scuderia rijdt?

“Behalve zijn geweldige haar? Zijn ogen. Het is echt een knappe gast”, grapt Hamilton. De Brit slaat daarna gelijk een serieuzere toon aan. “Zijn werkethiek heeft me echt verbaasd. Het verschilt niet zo heel erg veel met die van mij. Hij is ook echt Mr Ferrari, en het is erg cool om met hem samen te werken.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.