Na de wintertests in Bahrein maakt Lewis Hamilton zich op voor zijn eerste race met Ferrari. De testdagen zijn goed verlopen voor de zevenvoudig wereldkampioen, al gaf hij toe dat er genoeg concurrentie op de loer ligt. In aanloop naar de GP van Australië echoot Hamilton de woorden van Red Bull-rivaal Max Verstappen – er is zeker nog werk aan de winkel.

Doordat Lewis Hamilton tot eind december onder contract stond bij Mercedes, kon hij pas dit jaar instappen bij Ferrari. Middels een aantal speciale TPC-tests en filmdagen werd hij in rap tempo klaargestoomd voor zijn debuut met de Italianen. Met de GP van Australië in zicht, werd hij gevraagd naar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik heb de postseason-test niet kunnen doen, dus ben ik relatief laat begonnen,” gaf hij toe. “Toen Sebastian Vettel naar Ferrari kwam, begon hij volgens mij in november al met testen. In vergelijking had hij dus twee goede maanden.”

‘Sprong in het diepe’

Met zijn transfer naar Ferrari treedt Hamilton in de voetsporen van de Duitse kampioen, tevens een goede vriend. “Voor mij is het een periode van één maand geweest,” vervolgde hij. “Daar hebben we zoveel mogelijk in proberen te proppen.” De 40-jarige Brit legt uit dat hij wel heeft genoten van de drukke planning. “Ik wilde gewoon in het diepe springen en alles zelf uitzoeken,” stelde hij. “En dat is precies wat we nu aan het doen zijn.”

Met het oog op het aankomende Formule 1-seizoen valt er wel nog wat te winnen voor Ferrari, zo vervolgde Hamilton. Na afloop van de wintertests in Bahrein gaat hij ervan uit dat hij niet direct voorop zal rijden in Melbourne. “De concurrentie ziet er echt heel snel uit,” besloot hij. “Ik denk dat het allemaal heel erg dichtbij elkaar zit. In Australië weten we natuurlijk pas echt waar we precies staan.” In de voorbereidingen voor de seizoensopener sloot hij zich aan bij de eerdere uitspraken van Max Verstappen: “We weten dat we nog veel werk te doen hebben.”

