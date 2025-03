Duidelijke taal van Max Verstappen! Na de wintertests in Bahrein werd al gespeculeerd dat het team van Red Bull niet op het niveau zat van concurrenten McLaren en Ferrari. De Oostenrijkse renstal leek zoekende als het ging om de afstelling van de RB21, het nieuwste wapenfeit uit Milton Keynes. Volgens de regerend wereldkampioen is er inderdaad ‘werk aan de winkel; voor Red Bull. Tijdens de seizoensopener in Melbourne verwacht hij bovendien niet mee te doen voor de winst.

“Werk aan de winkel”, zo omschreef Max Verstappen zijn gevoel na de wintertests in Bahrein. Tijdens een evenement van Viaplay op het circuit van Zandvoort legde de Nederlander uit dat Red Bull nog veel werk moet verzetten voordat er een competitieve bolide op de grid staat. “Als je naar de rondetijden kijkt, denk ik dat McLaren de favoriet is”, lichtte hij toe. “Aan de andere kant heb ik wel wat ideeën over hoe we de auto kunnen verbeteren. Gisteren zat ik nog in de simulator met het team. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat we in Melbourne meedoen voor de overwinning.”

Presentator en oud-coureur Giedo van der Garde vroeg Verstappen of hij wel tevreden was met de upgrades die Red Bull met de RB21 heeft geïntroduceerd. “Om eerlijk te zijn, hadden we er in Bahrein wel iets meer van verwacht”, reageerde de 27-jarige coureur. “Na de tests hebben we de data nog eens goed doorgenomen en in Melbourne zal de afstelling vast beter zijn, maar zoals ik al zei, er moeten een aantal dingen echt nog verbeterd worden. Qua balans is de auto misschien beter, maar kerbs en hobbels zijn nog steeds niet onze sterkste kant.” Van der Garde vroeg hem vervolgens naar de onderstuur die Red Bull vorig jaar plaagde. “Dat kan ook nog steeds beter”, lachte Verstappen.

Max Verstappen in de RB21 tijdens de testdagen op het Bahrain International Circuit (Red Bull Content Pool)

