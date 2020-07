Hamilton uit kritiek op F1 en Grosjean over gehaast knielmoment, F1 reageert

Lewis Hamilton vraagt de Formule 1 om een platform voor een anti-racisme-statement voor de race, nadat dat moment in Hongarije een overhaaste en ongecoördineerde vertoning was. Hamilton is ook niet te spreken over de manier waarom Romain Grosjean, voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, met de situatie omgaat. De Formule 1 heeft ondertussen gereageerd op de kritiek.

Tijdens de eerste GP van het seizoen in Oostenrijk werd er voor de race een moment georganiseerd waarbij de coureurs steun konden betuigen aan de strijd tegen racisme. Sinds race 2 is dat niet meer het geval, en daar is Hamilton niet tevreden over. De wereldkampioen vraagt de Formule 1 om een duidelijker platform voor een anti-racisme-statement.

“Voor de toekomst moeten we met de Formule 1 spreken, want ze moeten hun werk beter doen”, reageert Hamilton na GP van Hongarije bij Sky Sports. “Het was zo gehaast. Ik kwam de auto uit, rende erheen en knielde snel”, omschrijft hij het moment voor de race. “Er moet meer gedaan worden.”

Volgens Hamilton moet de houding van de Formule 1 in deze kwestie duidelijk zijn. “Ze moeten verklaren dat ze strijden voor diversiteit en om een einde te maken aan racisme, maar ze geven ons geen platform om dat te blijven tonen. Het is allemaal gehaast, dus ik denk dat ze ons meer tijd moeten geven.”

Daarnaast eist Hamilton dat Jean Todt en Chase Carey, respectievelijk FIA-president en F1-baas, nadrukkelijker de leiding nemen. “Je hebt een leider nodig. Waar is Jean in dit scenario? Het zou niet aan mij moeten zijn om de teams erop aan te spreken”, stelt de Brit. “Ik zal het gesprek aangaan met de Formule 1 en kijken waar ze staan en waarmee ze worstelen. Ik zou graag willen weten wat Jean en Chase denken en ik zou willen weten wat de organisatie denkt met het oog op de toekomst. Maar momenteel zie ik nog geen progressie.”

Ook Romain Grosjean, voorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association, krijgt kritiek van de wereldkampioen. “Hij denkt dat het niet belangrijk is om te doen. Hij is iemand die denkt dat het voldoende is om het één keer te doen.”

Ondertussen heeft de F1 reageert op Hamiltons uitlatingen. “Racisme beëindigen en de diversiteit in de F1 vergroten is een duidelijke prioriteit en iets dat iedereen ondersteunt. We hebben afgelopen november onze plannen voor meer diversiteit bekendgemaakt en hebben de afgelopen weken aanvullende initiatieven aangekondigd”, reageert een woordvoerder aan RaceFans. “We willen blijvende veranderingen aanbrengen en maken hier werk van”, aldus de woordvoerder.

