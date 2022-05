Hij kreeg voor zijn knappe inhaalslag in Spanje de eretitel Driver of the Day, maar Lewis Hamilton had liever het gevecht aangegaan met de Red Bulls. Dat was volgens hem ook goed mogelijk.

De snelheid zat er goed in bij Mercedes, maar de Grand Prix van Spanje begon rampzalig voor Hamilton. Hij kreeg in bocht 4 de Haas van Kevin Magnussen tegen zijn auto en liep daarbij schade op, waarna hij langzaam terug moest rijden naar de pits. Hij leek vervolgens op te willen geven, gezien zijn boordradiobericht: “Het lijkt me beter om deze motor te sparen, sorry jongens”, zei de Brit. Maar het team wilde daar niets van weten: “We geloven dat we nog voor punten kunnen gaan, P8 of zelfs hoger”, spoorde engineer Peter Bonnington zijn coureur aan.

Hamilton reed door en haalde coureur na coureur in en dankzij een goede strategie lag hij al snel weer in de top tien. Hij was op een gegeven moment zelfs de snelste coureur op de baan en liep hard in op de coureurs voor hem. Hamilton lag op koers om vierde te worden, maar moest die plek alsnog aan Carlos Sainz afstaan nadat het team hem had verzocht voorzichtiger te rijden vanwege mogelijke problemen met de W13.

Hamilton zag het resultaat als een ‘geweldig teken’ dat Mercedes de juiste kant opgaat met de updates en prijst de auto die nu ‘veel beter’ voelde. “Ik twijfel er niet aan [dat we weer om zeges kunnen strijden], omdat ik zonder dat moment had gestreden met de Red Bulls. Dat geeft me geweldige hoop dat we op een gegeven moment weer om de zeges zullen strijden”, aldus een tevreden Hamilton, die voor zijn inhaalslag de eretitel Driver of the Day kreeg. De inhaalslag voelde voor Hamilton als een zege. “Het voelt vaak beter dan een zege, als je van zo ver van achteren moet komen en zoveel hebt meegemaakt.”