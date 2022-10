Lewis Hamilton is van plan om zijn contract bij Mercedes met meerdere jaren te verlengen. Voor hoe lang dat dan precies zal zijn, weet de zevenvoudig wereldkampioen nog niet te zeggen.

Hamilton heeft tot en met 2023 een contract bij Mercedes. De Brit heeft al vaker aangegeven niet te denken aan stoppen en langer door te willen gaan, iets waar teambaas Toto Wolff op zit te wachten. De twee partijen lijken zo goed als zeker tot een nieuwe deal te komen, maar de duur van dat contract is nog een vraagteken.

“Ik heb er geen limiet op gezet”, geeft Hamilton aan. “Ik ben van plan om een meerjarig contract te tekenen bij mijn team. Ik weet echt niet of dat voor de komende vijf jaar is… Daar kijken we nog naar.”

Hamilton voelt zich thuis bij Mercedes en heeft nog niet het gevoel dat hij moet stoppen. “Ik voel me geweldig, zowel fysiek als mentaal. Ik wil dus doorgaan. We kunnen nog veel meer dingen bereiken dus ik wil hier langer blijven. Als Fernando (Alonso, red.) ermee stopt moet ik misschien wel even denken, want dan ben ik de oudste coureur!”, grapt de Brit.

Voor Hamilton is het ‘geweldig’ om een coureur te zijn, maar hij probeert ook te zien hoe hij ‘buiten die rol kan groeien’. “Dat kan je zien met het werk dat ik doe met Ignite en Mission 44. Toto is een geweldige leider en heeft mij in staat gesteld om dit soort dingen te doen.”

Met al die positieve ontwikkelingen op de achtergrond voelt Hamilton zich dan ook gelukkig. Hij heeft het nu meer naar zijn zin en is blij met de ‘betere set-up’ van zijn leven. “Ik heb het gevoel dat ik dit team meer kampioenschappen kan geven”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Foto: Motorsport Images