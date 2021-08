Lewis Hamilton zegt dat het luide boegeroep na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije hem niets verbaast. Volgens hem is het een logisch gevolg van de opmerkingen die gemaakt zijn door de leiding van Red Bull en moeten ze in de zomerstop kijken naar de dingen die gezegd zijn: “Het is onacceptabel.”

Hamilton veroverde zaterdag op de Hungaroring zijn 101e poleposition. De Brit was drie tienden sneller dan Valtteri Bottas terwijl Max Verstappen op vier tienden genoegen moest nemen met de derde plek. Na afloop van de kwalificatie volgden de interviews, maar toen Hamilton naar voren schoof voor zijn interview klonk er een luid boegeroep vanaf de tribunes. Interviewer Johnny Herbert riep al op om daarmee te stoppen, al liet Sir Lewis Hamilton zich niet makkelijk kennen: “Het boegeroep heeft nog nooit zo goed gevoeld. Eerlijk gezegd, het geeft me energie, dus ik vind het niet erg”, aldus Hamilton.

Foto: BSR Agency

De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat het boegeroep van gisteren hem niets verbaast. “Het is geen verrassing voor me,” zegt Hamilton, “gezien de dingen die gezegd zijn door de leiding van dat team”, zo wijst hij naar Red Bull. “Die hebben dat zitten ophitsen. Mensen moeten in de zomerstop kijken naar de dingen die zijn gezegd, want het is onacceptabel wat er is gezegd. Bovendien is de situatie geëscaleerd.”

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontving Hamilton racistische berichten. Dat werd door meerdere teams afgekeurd, waaronder Red Bull. Dat team liet afgelopen vrijdag weten dat het afscheid nam van een van haar medewerkers vanwege racistische opmerkingen.

“Zij moesten iemand ontslaan om wat diegene had gezegd”, vertelt Hamilton. “Ik weet niet over wie dat ging en dat hoef ik ook niet te weten. Als ik dat soort berichten naar mijn broer of vader stuur, dan voelen we allemaal de pijn van wat ze met die woorden bedoelen. De wereld verandert. We moeten positief blijven. Ik ben trots op mijn team, dat ze zo gefocust blijven ondanks de wervelwind aan emoties en dingen die op ons afkomen, van allerlei richtingen. Maar we hielden ons hoofd koel en ik ben echt trots op iedereen”, besluit de Brit.