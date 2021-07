Lewis Hamilton ontkent dat hij in Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije opzettelijk langzaam reed om zo Max Verstappen ervan te weerhouden nog een laatste poging te doen in de strijd om de pole. De zevenvoudig wereldkampioen zegt ‘geen tactieken nodig’ te hebben omdat hij ‘snel genoeg’ is.

Hamilton lag op koers om zijn 101e poleposition te pakken na zijn eerste run in Q3 op de Hungaroring. Voor zijn tweede run kwam hij net voor titelrivaal Max Verstappen terecht. Bij het uitrijden van de pits reed de Brit langzaam en ook in de laatste sector, toen de laatste seconden wegtikten, maakte hij geen aanstalten. Hij zat wel nog achter een andere coureur en zocht dus zijn ruimte, maar dat kostte Max Verstappen bijna de kans om voor zijn laatste vliegende ronde aan te zetten. Verstappen verbeterde wel zijn tijd, maar niet zijn plek terwijl Hamilton naar zijn 101e pole reed.

Foto: BSR Agency

Direct werden er vraagtekens gezet bij de actie en of het opzettelijk was om Verstappen te weerhouden van die laatste ronde om zo zijn pole al veilig te stellen. Ook oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean liet van zich horen. Hij plaatste een tweet: “Als dat opzettelijk was, dan was dat niet netjes…”, aldus de huidig IndyCar-coureur.

Van die twijfel over zijn actie wil Hamilton niks weten. “Het is zo dom”, vertelt Hamilton bij de persconferentie. “Iedereen ging langzaam, heb je niet naar anderen gekeken? Ik begrijp het niet. Denk je dat ik sneller had moeten gaan om dichter bij Valtteri te komen? Iedereen had een langzame outlap. Het was niet anders dan andere ronden. Natuurlijk proberen we bij het uitrijden op de banden te letten en ze af te koelen, omdat ze gedurende de ronde al heet worden”, legt de Brit uit.

“Ik speel geen spelletjes”, meent Hamilton. “Ik heb geen tactieken nodig. Ik weet wat ik doe in de auto en ik ben snel genoeg, dus ik heb geen tactieken nodig. Mensen die dat beweren hebben geen flauw benul van wat wij hier doen”, aldus de Mercedes-coureur.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet eerder al weten dat hij ‘geen grote problemen’ zag in de langzaam rijdende Hamilton. “Lewis kwam voor hem (Verstappen, red.) op de baan, reed langzaam en wilde ons natuurlijk geen schone run geven, maar dat is hem goed recht want hij heeft die positie op de baan”, legde Horner zich bij de situatie neer. “Het is geen groot probleem.”