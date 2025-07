Lewis Hamilton heeft na de GP België het boetekleed aangetrokken. De zevenvoudig wereldkampioen bestempelde het raceweekend in de Ardennen op zaterdag al als ‘een weekend om te vergeten’, en zelfs zijn inhaalrace en top tien-finish een etmaal later kon de Brit niet op andere gedachten brengen. Toch kijkt Hamilton alsnog positief vooruit naar de volgende Grand Prix in Hongarije.

Lewis Hamilton zag het na zijn teleurstellende kwalificatie op Spa-Francorchamps even helemaal niet meer zitten. “Het is echt een heel erg slecht weekend tot nu toe”, zei de zevenvoudige wereldkampioen na de ‘ongelooflijk pijnlijke’ vroege uitschakeling in Q1. Hamilton reed een etmaal later echter een indrukwekkende inhaalrace, en finishte de Belgische GP als zevende. Toch verontschuldigde de Ferrari-coureur zich aan zijn team.

“Sorry voor dit weekend, jongens. Dat ik jullie punten heb gekost. Ik zal harder werken om weer sterker terug te komen bij de volgende race. Jullie hebben de strategie en pitstops geweldig uitgevoerd”, klonk het na de race over de boordradio bij de Ferrari-coureur.

Op naar Hongarije

De zevenvoudig wereldkampioen hoopt de race op Spa-Francorchamps nu ‘achter zich te laten’, en kijkt liever vooruit naar de GP Hongarije. “Ik heb zeker vertrouwen in de toekomst en heb vandaag meer over de auto geleerd”, vertelt Hamilton aan Formula1.com. “Het plan is om de auto voor volgende week (in Hongarije, red.) beter af te stellen. Ik zie niet in waarom we in de toekomst geen betere resultaten zouden kunnen behalen.”

