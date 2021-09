Lewis Hamilton houdt er rekening mee dat hij dit weekend op Zandvoort te maken krijgt met boegeroep van Nederlandse fans. Volgens de Britse zevenvoudig wereldkampioen hoort het bij de sport, al zegt hij zelf dat hij dat nooit zou doen.

Hamilton kwam geheel in stijl oranje gekleed naar het circuit voor de persconferentie. “Ik vond het de perfecte outfit. Ik vond toevallig de beste kleuren. Oranje staat me best goed”, lacht Hamilton, die daarna wel gevraagd wordt naar het mogelijke boegeroep op Zandvoort.

“Het is natuurlijk iets wat je kan verwachten”, zegt Hamilton.”Ik ben nooit iemand geweest die naar een evenement zou gaan en daar dan iemand zou uitfluiten, maar ik begrijp het. Het is de passie die de fans hebben, of de afkeer die ze hebben ten opzichte van hun tegenstanders. Ik respecteer dat. Ik geniet er altijd van om naar Nederland te komen. Amsterdam is een van de beste steden. Ik weet dat ik wat Team LH-fans heb hier in Nederland, die ik waardeer. Daar zullen er enkele van aanwezig zijn op de tribunes. Ik bewonder ze, dat ze dat boegeroep ook doorstaan. Maar dat is sport. Ik probeer die energie om te zetten in iets positiefs.”

“De Britse fans doen niet aan boegeroep” meent Hamilton. “De Britse fans zijn geweldig. Ze zijn er om een geweldig weekend te hebben. Ik heb volgens mij in mijn tijd in de Formule 1 nog nooit boegeroep gehoord van Britse fans voor wie dan ook. Ik ben het er niet mee eens, iedereen doet zijn best. Maar het hoort bij de sport”, legt de zevenvoudig wereldkampioen zich er bij neer.

