Max Verstappen zou het ‘slecht’ vinden als boegeroep tegen Lewis Hamilton op Zandvoort hem een boost zou geven. De Red Bull-coureur gelooft niet dat het zijn taak is om aan de Nederlandse fans te zeggen dat het boegeroep niet mag: “Je kan wel zeggen dat ze het niet moeten doen, maar denk je nou echt dat ze naar mij zullen luisteren?“

De crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen op Silverstone zorgde voor een stevige verdeling tussen fans. Sindsdien krijgt de zevenvoudig wereldkampioen te maken met boegeroep vanaf de tribunes als hij een interview heeft na de kwalificatie of de race. Voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort is al meermaals opgeroepen om niet aan boegeroep te doen. Verstappen benadrukt vooral dat hij hoopt dat de fans het dit weekend naar hun zin zullen hebben.

“Het zou slecht zijn als boegeroep mij een extra boost geeft”, zegt Verstappen bij de persconferentie in Zandvoort. “Zolang het maar geen invloed heeft op Lewis. Dat is wat je waarschijnlijk wil horen. Dat is het belangrijkste. Ik hoop dat iedereen dit weekend plezier hebben en dat ze genieten van de auto’s op de baan, dat wij het uitvechten voor het best mogelijke resultaat”, aldus de Red Bull-coureur.

Volgens Verstappen is het echter niet te voorkomen dat er eventueel boegeroep zal zijn tegen Hamilton. “Ik zie het zo: als je naar een voetbalwedstrijd gaat, en je gaat naar de thuishaven van zo’n club, dan zal de tegenstander hoe dan ook wel uitgejoeld worden”, zegt Verstappen. “Het is dan niet aan de thuisclub om dan op de speakers te zeggen dat boegeroep niet mag, want dat gebeurt vanzelf.”

“Ze zijn gepassioneerd en steunen hun lokale club”, vervolgt hij. “Het is dan niet aan mij om te zeggen dat boegeroep niet mag. Ik moet me gewoon focussen op wat ik op de baan doe. Ik ben er zeker van dat de meeste mensen hier zijn om een geweldig weekend te beleven, om auto’s te zien racen. Natuurlijk zal er boegeroep zijn van een aantal mensen, ik kan dat niet bepalen. Je kan wel zeggen dat ze het niet moeten doen, maar denk je nou echt dat ze naar mij zullen luisteren? Ik hoop gewoon dat ze een goed weekend zullen hebben”, besluit de Nederlander.

