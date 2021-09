Qua grootte en impact is de nieuwe Arie Luyendykbocht hét affiche van het vernieuwde circuit in Zandvoort. Circuitarchitect Jarno Zaffelli hoopt echter met de nieuwe Hugenholtzbocht de coureurs dit weekend echt voor een uitdaging te stellen. De bocht is zeker anders dan anders, erkent ook Max Verstappen.

Coureurs zullen het vooral over bocht 3 hebben, de naam Hugenholtz is een mond vol en wellicht moeilijk uit te spreken. Deze is een stuk steiler geworden, circuitarchitect Jarno Zaffelli hoopt zo de coureurs optisch uit te dagen. “Wat je gaat zien zodra de coureurs de Hugenholtzbocht nemen, is dat ze een probleem met hun perceptie zullen hebben. Dat durf ik te wedden”, aldus Zaffelli in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

En wedden heeft Zaffelli gedaan, met een official van de Formule 1 is er om het symbolische bedrag van 1 euro gewed over inhaalmanoeuvres: “Degene die zijn perceptie weet aan te passen, zal sneller zijn en met een opvallende manoeuvre weten in te halen.” Toen het vernieuwde circuit in maart vorig jaar door Max Verstappen werd geopend, gingen vader en zoon Verstappen uiteraard ook een paar keer rond.

En de nieuwe bocht leek in de smaak te vallen, zo bleek uit de video. De twee kijken elkaar even aan met een blik van ‘Zo zo!’. Hij is anders dan anders, zo vertelt Max Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Hij is heel hoog, volgens mij is er niet echt een vergelijkbare bocht. Tegen die tijd heb je natuurlijk in de simulator gereden en genoeg rondjes gereden. Dan voelt het niet meer raar aan. Dan is het een kwestie van je lijn kiezen, zoals dat op elk nieuw circuit is waar je naartoe gaat.”

De vernieuwde Hugenholtzbocht op Circuit Zandvoort. © Marijn Sourbron

Toen Zaffelli begon aan de klus in Zandvoort lag de focus vooral op de Arie Luyendykbocht en het daaropvolgende rechte stuk. “Het was het plan om de banking te bouwen en zo het rechte stuk te verlengen. Maar daarvoor is wel specifiek gereedschap en machines voor nodig. en waarom doen we dan niet hetzelfde voor nog een bocht? Na een analyse kwamen we bij bocht 3 uit, die echt toevallig naam van van mijn grote voorbeeld John Hugenholtz draagt. Ik besloot iets te doen waar hij trots op zou zijn. We zullen zien op vrijdag. Zodra iemand daar snel doorheen gaat, zullen we het gaan horen, denk ik.”

De steile bocht boezemt op het eerste gezicht misschien wel enig ontzag in, bij het aanremmen zie je als coureur eigenlijk nauwelijks waar je naartoe gaat. Maar dat probleem lost zich uiteindelijk snel op, concludeert Verstappen op geheel eigen wijze. “Je weet dat je linksaf moet”, lacht hij. “Het is een kombocht. Het zal zich allemaal wel uitwijzen in een Formule 1-auto.”

