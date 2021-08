Max Verstappen verheugt zich uiteraard op zijn tweede thuisrace op rij, en hoopt de fans na het gebrek aan actie op Spa-Francorchamps nu in Zandvoort op een mooie show te trakteren. En de zege, als het er in zit.

“Ik heb heel veel zin in de race op Zandvoort”, vertelt de Nederlander, die het ‘heel speciaal’ noemt om een race in Nederland voor zijn enthousiaste thuispubliek te hebben. “Daarnaast vind ik het als coureur ook een mooie uitdaging om naar een nieuw circuit te gaan en er de grens op te zoeken”, vervolgt de Red Bull-rijder.

Verstappen kon eerder dit jaar natuurlijk al op de steun van het massaal uitgelopen Oranjelegioen rekenen in Oostenrijk en België. Hij won de twee races in Oostenrijk, net als de – na veel uitstel door het slechte weer – na twee geneutraliseerde rondjes afgevlagde race in België.

“Het zou natuurlijk geweldig zijn om weer een thuisrace te winnen voor de ogen van het Orange Army“, erkent Verstappen. “Ik hoop ook dat we er dit weekend een mooie show van kunnen maken voor iedereen die op de tribunes zit”, zegt Verstappen, ongetwijfeld met Spa in zijn achterhoofd.

Veel inhaalacties op Zandvoort kan hij niet beloven (‘want dat is wellicht lastig op deze baan’) maar de kwalificatie wordt bijzonder, voorspelt hij. “Als je snel bent over een enkele ronde, ga je daar zeker voor beloond worden. De kwalificatierondjes worden razendsnel en elke fout zal heel zwaar wegen”, weet hij.

(On)bekend terrein

Ondanks dat het zijn thuisrace is, is het pas de tweede keer dat Verstappen op Zandvoort racet. De eerste keer was in 2014, in de Masters of Formule 3, die hij won. “De baan is sindsdien wel veranderd. In een Formule 3-auto waren de bochten al heel leuk en snel, dus ik verheug me erop er in een Formule 1-auto die een stuk meer grip heeft te racen.”

Hoewel hij er sinds 2014 niet meer heeft geracet, heeft Verstappen tijdens demo’s nog wel op Zandvoort gereden. Daarnaast ‘opende’ hij in 2020 het nieuwe Zandvoort door er een paar rondjes te rijden. “Misschien heb ik er komend weekend nog wel wat aan dat ik er al een paar rondjes met een Formule 1-auto heb gedaan.”

