Lewis Hamilton verwacht niet dat Mercedes de 1-2 van de vrijdag op het natte Suzuka kan vasthouden wanneer de baan droog is. Dan houdt de zevenvoudig wereldkampioen er rekening mee dat Ferrari en Red Bull weer ‘behoorlijk snel’ zullen zijn.

Het leek er na de eerste vrije training nog op dat Mercedes grote problemen had op het natte Suzuka. Lewis Hamilton en George Russell kwamen toen niet verder dan de dertiende en achttiende tijd, maar in de tweede training zetten zij een grote stap vooruit. Dusdanig dat zij zelfs met een ruime voorsprong van acht tienden op de Red Bulls op de eerste en tweede plaats eindigden.

“Het was een beetje een saaie dag”, lacht Hamilton bij Sky Sports. “We konden wel wat ronden rijden, maar het blijft volgens mij de rest van het weekend droog.” Dat zou niet per se goed nieuws zijn voor Mercedes, stelt Hamilton. “Als het droog wordt, dan kan ik me voorstellen dat de Ferrari’s en Red Bulls behoorlijk snel zullen zijn. Maar ik heb echt geen idee. Ik hoop dat we snel zijn, maar die hoop hebben we elk weekend”, blijft Hamilton op zijn hoede voor de concurrentie.

Het was dus een verregende dag voor de teams, maar Hamilton benadrukt dat de teams hier wel wat aan hebben gehad. “Je kan er altijd wat van meenemen: zaken omtrent de afstelling, de bandenslijtage, bandentemperatuur en de balans die we tussen de sessies veranderen.”

Ook heeft Mercedes zo kunnen zien ‘welk downforceniveau de concurrentie heeft gekozen’, voegt Hamilton toe. Maar er sprong bij hem één positief puntje uit: “We kregen de banden vandaag aan het werk, dus we zagen er niet langzaam uit. Dat is dus goed.”

Foto: Motorsport Images