In een opnieuw natte sessie heeft Mercedes laten zien dat er voor de Grand Prix van Japan zondag rekening met hen gehouden moet worden. George Russell was met 1.41.935 de snelste in de tweede vrije training, Lewis Hamilton eiste met 1.42.170 P2 op voor Max Verstappen die een 1.42.786 op de klokken zette.

Aanvankelijk werd er gevreesd voor een training zonder veel beweging. De baan is nog altijd behoorlijk nat aan het begin van de sessie, reden ook voor Pirelli om de bandentest definitief te cancelen. Desondanks krijgt iedereen alsnog anderhalf uur om los te gaan op Suzuka. En gelukkig voor de aanwezige fans wordt er vanaf het begin gereden, mondjesmaat weliswaar. Alleen de twee Mercedessen zijn druk in de weer.

Na het eerste half uur volgen er meer. Maar de omstandigheden zijn verraderlijk, zo ondervinden Yuki Tsunoda en Charles Leclerc. De eerste verslikt zich in Degner 1, Leclerc schiet rechtdoor in de hairpin. De Ferrari-coureur klaagt tijdens de sessie meerdere malen over de voorbanden, ook heeft hij moeite met zijn remmen waarvoor hij meerdere keren de pits induikt. Een tiende tijd is uiteindelijk wat hem rest.

Motorsport Images

Max Verstappen en Hamilton vermaken het publiek met een duelletje om de snelste tijd, de twee voelen zich thuis op natte banen en verbeterden elkaar ronde na ronde. Verstappen won het vrij worstelen al duikt Russell en uiteindelijk ook Hamilton onder zijn tijd.

Dat het niet lang daarna weer gaat regenen doet de sessie geen goed. De teams zitten vandaag ook in de spagaat, morgen wordt er een droge dag voorspeld terwijl de vooruitzichten voor zondag juist weer nat zijn. De tijdsnelste van eerder vandaag, Fernando Alonso, laat zich slechts 9 rondjes zien op de baan al hij is nog steeds snel: P6 met 1.43.533. Opvallend is de klassering van de twee McLarens. Lando Norris en Daniel Ricciardo keggen met 11 en 9 rondjes weinig kilometers af en de P16 en 17 steken schril af bij het uitstekende resultaat van Singapore.

Uitslagen GP Japan 2022 - 2e Vrije Training