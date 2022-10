Fernando Alonso heeft Alpine bovenaan de tijdenlijst gezet in een grotendeels kletsnatte eerste training voor de Grand Prix van Japan. Max Verstappen opende het weekend waarin hij de titel kan claimen als zesde.

Met hevige regenval voor het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong, duurde het een kleine vijf minuten voor de eerste auto’s baan op kwamen. Kevin Magnussen was degene die de bijna drie jaar durende Formule 1-stilte in Japan (vanwege corona was er in 2020 en 2021 geen Grand Prix) doorbrak. Kort daarop maakte ook lokale held Yuki Tsunoda zijn eerste Formule 1-meters op zijn thuisbaan.

De eerste tijd werd pas na meer dan een kwartier op het bord gezet door Mick Schumacher, met Charles Leclerc die kort daarop de leiding overnam. De Monegask vecht dit weekend om zijn ijdele titeldroom in leven te houden, aangezien Verstappen die een straatlengte voor staat, en toonde zich één van de meest productieve coureurs. Inclusief tripje door het grind, maar dat liep verder goed af.

Met zo halverwege de sessie even wat minder neerslag en als gevolg een snel opdrogende baan, werden er rap rondetijden neergezet. Verstappens eerste getimede ronde, op intermediates, was liefst 3.6 seconden sneller dan alles wat daarvoor was gereden. De Nederlander hield het echter bij slechts vier rondjes.

Alonso zette toen de baan op zijn snelst was een 1:42.248 neer als beste tijd. Ferrari’s Carlos Sainz en teamgenoot Leclerc gingen naar de plekken twee en drie, terwijl Verstappen afzakte naar de zesde stek. Daarna begon het weer harder te regenen, met nog altijd meer regen onderweg naar Suzuka. Hoe verraderlijk dat is, bewees Schumacher, die stevig crashte na het vallen van de vlag.

