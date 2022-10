Charles Leclerc vreest dat Red Bull op het Japanse Suzuka ‘erg sterk’ zal zijn. De Monegask denkt dat Red Bull op dit circuit hetzelfde niveau kan bereiken als op Spa-Francorchamps.

Red Bull, en met name Max Verstappen, imponeerde op Spa-Francorchamps in augustus. Verstappen moest door gridstraffen vanwege nieuwe motoronderdelen vanaf de veertiende plek starten, maar na enkele ronden lag hij al in de top-tien waarna hij zelfs met relatief gemak naar de leiding reed. Vervolgens stond er geen maat op de Nederlander, die een dominante zege boekte.

Een herhaling van zo’n sterke race is er sindsdien nog niet geweest, al zou dat volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc dit weekend wel eens het geval kunnen zijn. “Red Bull zal hier erg sterk zijn”, weet Leclerc zeker. “Suzuka is een circuit waar je de auto’s op dezelfde manier afstelt als op Spa. Dus ik verwacht dat Red Bull heel, heel sterk zal zijn.” Leclerc hoopt wel dat hij en zijn team hebben geleerd van dat weekend: “En hopelijk presteren we hier beter dan in Spa.”

Voor Leclerc staat hoe dan ook vast dat Verstappen ‘realistisch gezien’ wereldkampioen wordt. “Als het niet dit weekend is, dan wel zeer binnenkort”, aldus de Monegask. Voor Ferrari rest nu dus nog enkel leren van de resterende vijf races om er volgend jaar beter voor te staan. “Zoals ik al zei voor Singapore, moeten we het beste halen uit deze laatste races van het seizoen en scherp zijn, vooral op zondag.”

“Het heeft ons dit jaar niet aan prestaties ontbroken”, vervolgt Leclerc. “Van de eerste race tot en met nu waren we altijd sterk. De prestatie was altijd goed genoeg voor ons om voor de winst te vechten. Er waren uitzonderingen, maar niet zoveel. Ik denk dat veel afhangt van de strategie en het bandenmanagement op zondag. Daar richten we ons nu op. En dit is waar we volgend jaar een stap vooruit moeten zetten als we willen strijden voor de titel”, besluit de Ferrari-coureur.