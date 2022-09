Lewis Hamilton verwacht dat er op Monza weinig inhaalacties zullen plaatsvinden door de DRS-treinen. De Brit grapt zelfs dat hij zijn iPad mee wil nemen in de auto: “Dan kan ik de nieuwe Game of Thrones kijken.”

Hamilton wist van tevoren al dat het een lastig weekend zou worden voor hem. De Brit heeft een geheel nieuwe krachtbron gekregen nadat de motor van Spa-Francorchamps, die beschadigd raakte na het contact met Fernando Alonso, bij een controle als een risico werd gezien.

Hamilton moet daardoor achteraan starten, van plek negentien om precies te zijn. Dat wordt dus weer een inhaalrace voor de zevenvoudig wereldkampioen, al verwacht hij daar weinig van. “Ik zat vrijdag achter Valtteri (Bottas, red.) in de vrije training en ik kon niet dichterbij komen of inhalen”, legt Hamilton uit. “Ik hoop dus niet dat ik morgen vast kom te zitten.”

“Maar ik kan me voorstellen dat iedereen in een DRS-trein zal zitten en dan zitten we maar te wachten op de strategieën en bandenslijtage en dat soort dingen”, voegt Hamilton toe. Ook over die banden is de Mercedes-coureur niet te spreken. “Ze zouden de zachtste banden moeten meenemen om meer pitstops te promoten”, stelt Hamilton.

“Maar ze blijven deze harde banden met zich meebrengen waardoor je maar één pitstop hoeft te maken. Het is een makkelijke eenstopper, dus de strategie zal er niet veel aan veranderen. Maar ik hoop dat er safetycars komen. Ik heb dit jaar altijd pech gehad met de timing van de safetycar, het zou mooi zijn als we deze keer een goed getimede safetycar krijgen.”

Mocht dat niet gebeuren en Hamilton zit dan in zo’n DRS-trein, dan weet hij wel wat hij gaat doen. “Ik dacht eraan om de iPad mee te nemen in de auto en als ik in de DRS-trein zit kijk ik gewoon de nieuwe Game of Thrones”, grapt hij. “Ik ben gestopt met kijken omdat ik graag bingewatch maar er zijn veel reclames tussendoor, dat is niet leuk. Maar op het einde wil je toch wel weer de volgende zien.”