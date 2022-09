George Russell heeft de hoop op een Mercedes-zege op Monza al opgegeven. De Brit gaat ervanuit dat Max Verstappen makkelijk gaat winnen en voorspelt zelfs dat hij ‘na vijftien ronden al aan kop rijdt’.

Mercedes zat na de vrijdag al met vraagtekens omdat de snelheid verdwenen was en in de kwalificatie was het niet anders. Lewis Hamilton noteerde de vijfde tijd maar start achteraan vanwege gridstraffen terwijl George Russell slechts zesde werd. Dat wordt door gridstraffen voor andere coureurs de tweede startplek.

“De kwalificatie is ons een beetje door de vingers geglipt”, baalt Russell. “We begonnen nog enkele tienden achter Ferrari, dus ik dacht dat we rond de drie tot zeven tienden langzamer zouden zijn. Om dan op 1,4 seconde te eindigen is een behoorlijke schok.”

“Q3 was een beetje een puinhoop, toen namen we het risico door geen set nieuwe banden te nemen om deze voor morgen te bewaren”, vervolgt Russell. “Ik ben blij dat Lando of Fernando ons niet hebben verslagen, want dat was de strijd om de tweede plaats op de grid.”

Makkelijke zege voor Verstappen

Die tweede startplaats is dus voor Russell door alle gridstraffen, maar voor iemand die vanaf de tweede plek mag starten klinkt de Brit niet al te positief. “We verdienen het niet om als tweede te starten na deze prestatie”, geeft de kritische Russell toe.

Bovendien verwacht Russell niet dat die tweede startplaats veel voordeel oplevert. “We moeten ons op onszelf concentreren. We hebben in Boedapest en vorige week [in Zandvoort] gezien dat wanneer we proberen te vechten tegen auto’s die sneller zijn dan wij, we ons algehele resultaat compromitteren.”

“Ik denk dat we met Charles (Leclerc, red.) zouden kunnen vechten, maar vechten met Max (Verstappen, red.)… we maken geen kans omdat zij sneller zijn dan wij”, voegt Russell toe. “We zullen proberen om Checo (Pérez, red.) en Carlos (Sainz, red.) voor te blijven”, aldus de Russell, die voorspelt dat Verstappen, die vanaf plek zeven moet komen, al ‘na vijftien ronden’ aan de leiding zal liggen. “Het is hier niet zo gemakkelijk in te halen als in Spa, maar met het tempo dat ze hebben zullen ze zo naar voren rijden.”